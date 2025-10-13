Für die Xiaomi-Aktie geht es am Montagmorgen kräftig abwärts. Auslöser sind Berichte über einen schweren Unfall mit einem Elektroauto des Typs SU7, die ernsthafte Sicherheitsfragen aufwerfen und Anleger verschrecken. Für den chinesischen Technologiekonzern ist dies ein herber Rückschlag für seine ambitionierten E-Auto-Pläne.Wie chinesische Medien berichten, war ein SU7 in der Stadt Chengdu verunfallt und in Brand geraten. Videos in sozialen Netzwerken wie Weibo zeigen, wie Augenzeugen vergeblich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
