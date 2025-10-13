Nach Tagen voller Zoll-Drohungen und Exportkontrollen signalisieren die USA plötzlich Gesprächsbereitschaft mit China - während die Märkte aufatmen und chinesische Exporte weiter boomen.Die amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche geraten wieder in den Fokus der Märkte. Nach der Ankündigung neuer Exportkontrollen Chinas auf seltene Erden und anderer strategischer Güter drohte Präsident Donald Trump am Freitag mit zusätzlichen Zöllen von 100 Prozent auf chinesische Exporte und möglichen Einschränkungen bei Softwarelieferungen. Die Reaktion war nervös: Aktien, Öl und Kryptowährungen gaben deutlich nach. Am Sonntag wechselte Trump jedoch überraschend den Ton. Auf Truth Social schrieb er: …Den vollständigen Artikel lesen ...
