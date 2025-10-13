Der Sportwagenbauer Porsche hat bereits einen strikten Sparkurs eingeschlagen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Doch die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus. Daher will das Zuffenhausener Unternehmen noch mehr Jobs streichen als bisher geplant. Damit nicht genug: Auch eine wichtige Garantie steht auf der Kippe.Wie Reuters berichtet, plant Porsche bis 2029 rund 1.900 zusätzliche Stellen abzubauen. Diese Maßnahme folgt auf ein bereits laufendes Programm, das bisher nur unzureichenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
