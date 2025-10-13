Düsseldorf (ots) -Heute feiert die globale Mobilitätsmarke Ayvens ihren Markteintritt in Deutschland. Nach dem weltweiten Launch im Oktober 2023 tritt nun auch die ALD AutoLeasing D GmbH nach der Fusion mit der LeasePlan Deutschland GmbH ab sofort unter dem neuen Markennamen Ayvens auf.Die Verschmelzung der LeasePlan Deutschland GmbH auf die ALD AutoLeasing D GmbH sowie die Markeneinführung von Ayvens markieren entscheidende Schritte in der Zusammenführung beider Unternehmen. Ayvens ist nun einer der größten herstellerunabhängigen Anbieter für Mobilitätsdienstleistungen in Deutschland. Ayvens bietet sowohl gewerblichen als auch privaten Kunden umfassende Lösungen in den Bereichen Leasing von Neu- und Gebrauchtwagen, Fuhrparkmanagement, Mietwagen- und Auto-Abo-Services sowie Gebrauchtwagenkauf.Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens, erklärt: "Die Welt der Mobilität verändert sich ständig. Mit unserer neuen Marke verwalten wir nun insgesamt über 320.000 Fahrzeuge in Deutschland. Dies ist der Beginn eines spannenden Kapitels. Ayvens bietet Mobilität für jeden - wirtschaftlich, innovativ, digital, flexibel, bequem, nachhaltig und sicher. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Mobilität zu gestalten und unseren Kunden neue Lösungen aus einer Hand zu bieten."Ayvens bietet Mobilität für jedenDie Expertise von Ayvens unterstützt Unternehmen dabei, ihre Fuhrparks wirtschaftlicher und nachhaltiger zu betreiben. Die Kunden profitieren von flexibler Vertragsgestaltung, administrativer Entlastung sowie von individueller Beratung und direkter Fahrerbetreuung.Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Privatkunden bietet Ayvens attraktive Einstiegsmöglichkeiten mit Leasing- und Auto-Abo-Angeboten für Neu- und Gebrauchtwagen. Diese Finanzierungsmodelle ermöglichen eine transparente Ausgabenplanung. Die schlanken, anwenderfreundlichen Onlineprozesse, einschließlich eines voll digitalen Vertragsabschlusses, erleichtern den Zugang zu den Angeboten. Zudem fördert Ayvens durch Gebrauchtwagenleasing und -verkauf die Nachhaltigkeit, indem gut ausgestatteten Businessfahrzeugen und Elektroautos ein weiterer Leasingzyklus ermöglicht wird.Kössler fügt hinzu: "Ayvens sieht sich als Partner der Kunden. Wir unterstützen sie dabei, ihre Geschäftsziele durch effektive Mobilitätsstrategien zu erreichen. Unser Fokus liegt auf der weiteren Digitalisierung und Elektrifizierung, um unseren Kunden auch künftig effiziente Services zu bieten."Ayvens ist Partner der AutomobilherstellerAyvens bietet auch Automobilherstellern und -händlern eine wertschöpfende Partnerschaft inklusive Marketingunterstützung. Durch diese Zusammenarbeit können Partner attraktive Konditionen bei Mobilitäts- und Leasingangeboten für ihre Gewerbe- und Privatkunden aufrufen. Unterstützt werden sie dabei durch digitale Online-Tools für Angebote, Aufträge, Kreditprüfungen und Vertragsunterzeichnungen.Bei White Label Kooperationen ist Ayvens führend in der Partnerschaft mit Automobilherstellern und deren Banken. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Partnern, Full-Service-Leasing unter ihrer eigenen Marke anzubieten.-ENDE-Weitere Informationen:https://ots.de/hLVOzMGlobaler Markenlaunch am 16.10.2023:ALD Automotive I LeasePlan unveils new global mobility brandhttps://ots.de/AIvZ5TÜber Ayvens in Deutschland (früher ALD Automotive I LeasePlan):Im Mai 2023 verkündete ALD Automotive die vollständige Übernahme von LeasePlan. Die LeasePlan Deutschland GmbH ist mittlerweile auf die ALD AutoLeasing D GmbH verschmolzen. Im Oktober 2023 haben ALD Automotive und LeasePlan ihren neuen Markennamen Ayvens bekannt gegeben. In Deutschland wurde diese neue Marke heute, 13. Oktober 2025 eingeführt. Ayvens ist eine der führenden Marken, wenn es um herstellerunabhängige und nachhaltige Mobilitätsdienstleistungen für gewerbliche und private Kunden geht. Dazu zählen Fahrzeugfinanzierung, Fuhrparkmanagement-Lösungen, Elektrifizierung von Flotten, Mietwagen- und Auto-Abo-Services sowie Gebrauchtwagenkauf und -leasing.Außer mit dem Hauptsitz in Hamburg ist Ayvens in Deutschland mit einem Verwaltungssitz in Düsseldorf und regionalen Vertriebs- und Gebrauchtwagenstandorten vertreten. Das Unternehmen verwaltet in Deutschland über 320.000 gewerblich genutzte Fahrzeuge und beschäftigt knapp 1200 Mitarbeiter.Weitere Informationen: www.ayvens.deÜber Ayvens:Ayvens ist ein führender globaler Akteur für nachhaltige Mobilität mit dem Ziel: Making life flow better. Seit Jahrzehnten verbessert das Unternehmen die Mobilität und bietet Full-Service-Leasing, flexible Auto-Abo-Services, Flottenmanagement und Multi-Mobilitätslösungen für internationale Großunternehmen, KMU, Freiberufler und Privatpersonen an.Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern in 42 Ländern, 3,2 Millionen Fahrzeugen und der weltgrößten Multibrand-Elektroflotte nutzt Ayvens seine einzigartige Position, um den Weg zur Net-Zero-Emission zu ebnen und die digitale Transformation des Mobilitätssektors voranzutreiben.Das Unternehmen ist im Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: AYV). 