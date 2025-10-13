Es hatte sich abgezeichnet: Der Absatz von Elektroautos in den USA hat im dritten Quartal 2025 vor der Beendigung der landesweiten Steuergutschrift am 30. September mit 438.487 Einheiten einen neuen Höchststand erreicht. Offen ist, wie es ab dem vierten QUartal weitergeht. Der E-Auto-Absatz stieg damit laut den Zahlen von Kelley Blue Book um 40,7 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal und um 29,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Rekord ...Den vollständigen Artikel lesen ...
