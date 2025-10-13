© Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der Preis für eine Feinunze Silber ist in der Nacht zum Montag auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert. Auch Gold war im asiatischen Handel erneut gefragt. Silber überwindet vierzehnjährige Durststrecke Angetrieben von der neuerlichen Eskalation im Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China und politischen Unsicherheiten wie beispielsweise in Frankreich bleiben Edelmetalle als Absicherungsinstrumente gefragt. Die Feinunze Silber verteuerte sich in der Nacht zum Montag um mehr als 2 Prozent und erreichte mit einem Spot-Preis von 51,50 US-Dollar den höchsten Stand seit vielen Jahren. Damit konnte das Hoch aus dem April 2011 übertroffen werden, womit die Zeichen charttechnisch auf …