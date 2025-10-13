Felicitas Eckert, Leiterin Unternehmenskommunikation bei die Bayerische, spricht im One-on-One als Botschafterin der Assekuranz Awards 2025 gemeinsam mit Mein Geld-Chefredakteurin Isabelle Hägewald über das Engagement der Bayerischen als Sponsor des Awards, die zentralen Fokusthemen des Unternehmens in diesem Jahr sowie die Relevanz der Initiative "Hallo Zukunft" für Kundinnen und Kunden. AssekuranzAwards dieBayerische Versicherungen Unternehmenskommunikation MeinGeldMedien OneOnOne Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Assekuranz Awards, Investment und Versicherungen? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/Quelle: Mein Geld TV
