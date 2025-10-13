Benjamin Menchen, Marketingreferent bei der INTER Versicherungsgruppe, spricht im One-on-One als Botschafter der Assekuranz Awards 2025 gemeinsam mit Mein Geld-Chefredakteurin Isabelle Hägewald über die aktuellen Herausforderungen des deutschen Gesundheitssystems, wie die INTER das Momentum für die private Krankenversicherung nutzt und welche Entwicklungen in den weiteren Versicherungssparten des Unternehmens relevant sind. AssekuranzAwards INTERVersicherungsgruppe PrivateKrankenversicherung Versicherungen MeinGeldMedien OneOnOne Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Assekuranz Awards, Investment und Versicherungen? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/Quelle: Mein Geld TV
