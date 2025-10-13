Anleger zerbrechen sich oftmals die Köpfe über komplexe Bewertungsmodelle für Kryptowährungen. Doch am Ende diktieren oft ganz andere Kräfte den Markt. Wer daher auf die falschen Kennzahlen schaut, könnte den entscheidenden Trend verpassen.Ein Blick auf Ethereum genügt, um zu verstehen, wie die Marktmechanismen funktionieren. Im Frühjahr stand die Plattform vor großen Herausforderungen, heute gilt sie als zentraler Baustein für Stablecoins und als nächste große Chance für institutionelle Investoren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär