Stuttgart (ots) -Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/), Europas führender Krypto-Infrastrukturanbieter, ist der Partner der DekaBank beim Aufbau eines Kryptoangebots für Retailkunden der Sparkassen. Im Rahmen der Partnerschaft gewährleistet Boerse Stuttgart Digital mit ihrer institutionellen Brokerage-Lösung, dass die DekaBank zuverlässig mit Liquidität in Form von Kryptowerten versorgt wird. Die DekaBank nutzt ihre bereits für das institutionelle Geschäft etablierte Krypto-Infrastruktur und baut diese für das Retailsegment aus. Das Deka-Angebot umfasst die komplette Wertschöpfungskette vom Handel über die Verwahrung bis hin zum Frontend und soll im nächsten Jahr starten.Boerse Stuttgart Digital trägt einen wichtigen Teil dazu bei, dass die DekaBank ein hochliquides Angebot an Kryptowerten zur Verfügung stellen kann. "Wir freuen uns, als Partner der DekaBank ein Kryptoangebot für die Sparkassen im Retailsegment zu ermöglichen. Boerse Stuttgart Digital ist Europas führender Anbieter von Kryptoinfrastruktur und steht für Werte, die auch für die DekaBank besonders wichtig sind: Vertrauen, Integrität, Professionalität. Führende Finanzinstitutionen, die ihren Kunden einfachen und sicheren Zugang zu Kryptowährungen bieten wollen, vertrauen uns - in Deutschland und ganz Europa", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group."Mit unserer hauseigenen Infrastruktur sichern wir den größtmöglichen Teil der Wertschöpfungskette innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe und machen die Integration des Angebots für Sparkassen so einfach wie möglich. Wir arbeiten mit Boerse Stuttgart Digital bereits erfolgreich beim Kryptoangebot für institutionelle Kunden zusammen, und wollen ihre Services nun auch beim Aufbau eines Angebots für das Retailsegment nutzen", sagt Marion Spielmann, COO Bankgeschäftsfelder & Verwahrstelle der DekaBank.Bereits seit 2024 ist Boerse Stuttgart Digital Infrastrukturpartner der DekaBank im Handel mit Kryptowährungen für deren institutionelle Kunden. Jetzt wird die Partnerschaft auf das im Auftrag der Sparkassen entwickelte, beratungsfreie Angebot der DekaBank für Selbstentscheiderinnen und Selbstentscheider ausgeweitet.Pressekontakt:Boerse Stuttgart Digitalwww.bsdigital.compress@bsdigital.comOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80210/6136217