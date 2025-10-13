Düsseldorf/Frankfurt (ots) -- Zustimmung der Equity Partner für zukunftsweisende Kooperation markiert neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Grant Thornton in Deutschland- Cinven bringt branchenführende Expertise in den Bereichen Digitalisierung, KI und Prozessoptimierung sowie zusätzliches Wachstumskapital ein- Investitionen in innovative Technologien und gezielte Zukäufe sollen Leistungsfähigkeit erweitern und Marktposition signifikant verbessern- Höchste Qualität, fachliche Exzellenz und die Einhaltung der Berufsgrundsätze einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bleiben unverändert oberste PrioritätDie Equity Partner der Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("Grant Thornton in Deutschland") haben der strategischen Partnerschaft mit dem internationalen Private-Equity-Unternehmen Cinven zugestimmt. Damit hat die am 10. September 2025 vereinbarte Transaktion einen entscheidenden Meilenstein erreicht und kann voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Mit der Partnerschaft stärkt Grant Thornton in Deutschland seine Position als einer der führenden Qualitätsanbieter und "Trusted Advisor" im deutschen Prüfungs- und Beratungsmarkt und läutet seine nächste Wachstumsphase ein.Die strategische Partnerschaft mit Cinven ist das Resultat eines Ende 2024 begonnenen Strategieprozesses. Damit verfolgt Grant Thornton in Deutschland das Ziel, sich bestmöglich für die Zukunft aufzustellen und die mit der Transformation der Branche verbundenen Chancen für sich zu nutzen. Über die Zusammenarbeit mit Cinven erhält das Unternehmen Zugang zu zusätzlichem Wachstumskapital aus den Cinven-Fonds und branchenführende Expertise insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Prozessoptimierung. Grant Thornton in Deutschland verbindet damit die Agilität und Kundennähe eines mittelständischen Unternehmens mit der Kapitalkraft und Erfahrung eines führenden internationalen Private-Equity-Investors.Gezielte Investitionen in innovative Technologien werden es Grant Thornton ermöglichen, seine Qualitätsführerschaft weiter auszubauen und das Leistungsangebot für seine Kunden zu erweitern. Gleichzeitig erhöht Grant Thornton in Deutschland seine Attraktivität als Arbeitgeber, sowohl in der langfristigen Förderung und Bindung bestehender Mitarbeitender als auch perspektivisch mit dem Ziel, neue Talente zu gewinnen. Auf diese Weise wird das Unternehmen seine Marktposition signifikant stärken.Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, Sprecherin des Vorstands (CEO) von Grant Thornton in Deutschland, sagte: "Mit Cinven gewinnen wir einen starken Partner mit einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz in Deutschland und Europa. Cinven kennt unseren Markt und versteht unser Geschäft. Sie bringen genau das mit, was wir jetzt benötigen, um unser Geschäft in Deutschland spürbar nach vorne zu bringen. Wir werden den Markt aktiv mitgestalten und signifikant in unsere Leistungsfähigkeit sowie neue Technologien investieren. Davon profitieren alle Stakeholder von Grant Thornton in Deutschland - Kunden, Mitarbeitende und Partner - wie auch das weltweite Grant Thornton Netzwerk. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Cinven."Bruno Schick, Co-Managing Partner und Leiter DACH bei Cinven, und Maxim Crewe, Partner und Leiter des Sektor-Teams Financial Services bei Cinven, fügten hinzu: "Grant Thornton in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Unternehmen der deutschen Prüfungs- und Beratungsbranche entwickelt. Mit einem starken Team, einer breiten Kundenbasis und einem klaren Fokus auf den gehobenen internationalen Mittelstand ist das Unternehmen hervorragend positioniert, seinen Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen. Der Bedarf an qualitativ hochwertiger Prüfung und Beratung in der deutschen Wirtschaft steigt weiter - und mit unserer Erfahrung im Bereich Professional Services sowie gezielten Investitionen werden wir das Management und die Partner dabei unterstützen, die umfangreichen Möglichkeiten der Digitalisierung und neuer Technologien zu nutzen und Grant Thornton in Deutschland als führenden Anbieter innovativer und vertrauensbildender Prüfungs- und Beratungsleistungen weiter zu stärken."Gemeinsam mit Cinven setzt Grant Thornton in Deutschland bei der Weiterentwicklung seines Geschäfts auf drei zentrale Säulen: Investitionen in modernste Technologien und ein breites, hoch qualitatives Leistungsspektrum werden die organische Entwicklung beschleunigen. Über gezielte strategische Unternehmenszukäufe und die Gewinnung neuer Teams kann zusätzlich externes Wachstum erzielt werden. Darüber hinaus wird die deutsche Landesgesellschaft von der dynamischen Entwicklung des internationalen Grant Thornton Netzwerks profitieren, insbesondere durch eine engere Zusammenarbeit mit der Landesgesellschaft in Großbritannien. Ziel ist es, Vorteile und Synergien für den Ausbau des Geschäfts zu realisieren, vermehrt länderübergreifende Mandate zu gewinnen und so die Wettbewerbsposition im deutschen Markt weiter auszubauen.Die Partnerschaft basiert auf einem gemeinsamen Werteverständnis: Grant Thornton in Deutschland und Cinven verbindet dieselbe Kultur. Die hohe Qualität des Beratungsangebots von Grant Thornton in Deutschland, fachliche Exzellenz sowie die konsequente Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen und Berufsgrundsätze sind auch für Cinven von zentraler Bedeutung für ein erfolgreiches Investment. Die Governance-Struktur von Grant Thornton in Deutschland wird diesen hohen Standard auch in Zukunft gewährleisten.Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben und weiterer Vollzugsbedingungen.Grant Thornton in Deutschland wurde im Zuge der Transaktion von Perella Weinberg Partners (M&A), Linklaters (Legal) und Deloitte (Financial) beraten. Freshfields (Legal), Oliver Wyman (Commercial) und Deloitte (Financial & Tax) unterstützten die Transaktion als Berater von Cinven.Über Grant Thornton in DeutschlandDie Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zählt zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Kunden auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich selbständige Gesellschaften. Mit rund 76.000 Mitarbeitenden in 156 Ländern berät das Grant Thornton-Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. www.grantthornton.deÜber CinvenCinven ist ein führendes internationales Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Aufbau von erstklassigen globalen Unternehmen fokussiert. Cinven konzentriert sich auf sechs Branchen: Konsumgüter, Unternehmensdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie sowie TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation). Cinven unterhält Büros in wichtigen Zentren wie London, Frankfurt, Paris, Mailand, Luxemburg, Madrid, New York und Guernsey.Das Unternehmen verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz gegenüber seinen Portfoliounternehmen, ihren Mitarbeitern, Lieferanten, lokalen Gemeinschaften, der Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes.Die Managementgesellschaften der Cinven-Fonds, Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited sowie Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited, sind jeweils von der Guernsey Financial Services Commission lizenziert und reguliert. Cinven Limited, die Beratungsgesellschaft für die Managementgesellschaften der Cinven-Fonds, ist ein von der Financial Conduct Authority beaufsichtigtes Unternehmen.In dieser Pressemitteilung bedeutet 'Cinven', je nach Kontext, jeweils einzeln oder gemeinsam, Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP und ihre jeweiligen Partner (wie im Companies Act 2006 definiert) und/oder Fonds, die von einem der vorgenannten Unternehmen verwaltet oder beraten werden.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.cinven.com oder https://www.linkedin.com/company/cinven.Pressekontakt:Grant Thornton in DeutschlandAngela OttTelefon: + 49 (0) 172 8434 291E-Mail: angela.ott@de.gt.comCinvenClare Bradshaw (EN)Telefon: +44 (0) 7881 918 967E-Mail: clare.bradshaw@cinven.comAlison Raymond (EN)Telefon: +44 (0) 7826 856198E-Mail: alison.raymond@cinven.comFGS Global (DE) (Berater von Cinven)E-Mail: cinven-eu@fgsglobal.comOriginal-Content von: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83393/6136214