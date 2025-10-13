Wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt, wird dies unter Umständen mit Kursverlusten teuer bezahlen… Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz treibt die Märkte seit Monaten auf Rekordhöhen - doch immer lauter werden die Warnungen vor einer möglichen Überhitzung. Während Tech-Aktien in schwindelerregende Bewertungen steigen, greifen viele Investoren wieder zu einem altbewährten Schutzschild: Gold. Zwischen KI-Euphorie und Goldrausch: Bank of England ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE