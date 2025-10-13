Frankfurt am Main/Ampflwang (ots) -Deutschlands Top-Athletinnen und -Athleten küren Para-Radsportlerin beim Sporthilfe Club der Besten / Auszeichnung bildet Höhepunkt der Eventwoche in Österreich / Moderator Matthias Killing führt durch emotionalen AbendDeutschlands Spitzensportlerinnen und -sportler haben entschieden: Annika Zeyen-Giles ist "Die Beste 2025". Bei der von der Sporthilfe initiierten Wahl stimmten die Athletinnen und Athleten in einer Präsenzwahl beim Sporthilfe Club der Besten selbst über "Der/Die Beste" in ihren eigenen Reihen ab. Damit folgt die 40-Jährige auf Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens, der die Auszeichnung im Vorjahr gewann.Annika Zeyen-Giles startete ihre Sportkarriere im Rollstuhlbasketball und feierte dort bereits unzählige Erfolge: Die Ausnahmesportlerin gewann Gold bei den Paralympics, zweimal WM-Silber und sechs Europameistertitel. 2019 startete sie ihre zweite Laufbahn mit dem Handbike. Mit noch größerem Erfolg: Als Para-Radsportlerin gewann sie neben Paralympics-Gold drei weitere paralympische Medaillen und sechs Weltmeistertitel. Für den Sporthilfe Club der Besten qualifizierte sie sich mit ihrem Zeitfahr-Weltmeistertitel 2024 auf der Straße.Im Rahmen der einzigartigen Incentive- und Eventwoche im Aldiana Club Ampflwang überzeugte sie die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler mit beeindruckenden Leistungen und großem Sportsgeist - u.a. beim Hyrox, den sie im Rollstuhl finishte - und setzte sich mit den meisten Stimmen der rund 50 Athletinnen und Athleten gegen die weiteren Finalistinnen, Bob-Weltmeisterin Laura Nolte und Para-Biathletin Johanna Recktenwald mit Begleitläuferin Emily Weiß, durch. Annika Zeyen-Giles ist damit die erste Para-Sportlerin, die die besondere Auszeichnung der Sporthilfe erhält.Auf der Bühne sagte die sechsmalige Paralympics-Teilnehmerin: "Ich verspüre große Dankbarkeit. Es war schon toll, überhaupt eine der Finalistinnen zu sein, jede Einzelne hätte es verdient, zu gewinnen. Ich bin völlig sprachlos und hatte das nicht erwartet. Es ist eine große Ehre für mich. Gerade für eine Para-Sportlerin ist es so besonders und eine große Wertschätzung, von den hier anwesenden Sportlerinnen und Sportlern aus dem olympischen und paralympischen Sport gewählt zu werden.""Annika Zeyen-Giles ist eine herausragende Athletin, die mit ihren großartigen Leistungen und Konstanz auf höchstem Niveau national und international beeindruckt", würdigt Karin Orgeldinger, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für die Athletenförderung, "die Beste 2025". "Die Ehrung zeigt, welchen besonderen Stellenwert ihre Leistung und Ihre Persönlichkeit auch unter den besten Athletinnen und Athleten Deutschlands hat. Auch Laura Nolte und Johanna Recktenwald mit ihrer Begleitläuferin Emily Weiß haben in diesem Jahr Beeindruckendes geleistet. Wir als Sporthilfe freuen uns, ihre Leistungen und auch die aller weiteren qualifizierten Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Sporthilfe Club der Besten ganz besonders wertzuschätzen", so die Vorständin im Rahmen der von Matthias Killing moderierten, emotionalen Abschlussfeier des "Sporthilfe Club der Besten 2025".Mit der Einladung zum Sporthilfe Club der Besten würdigt die Stiftung Deutsche Sporthilfe die Medaillenerfolge der olympischen und paralympischen Athletinnen und Athleten der vergangenen Sommer- und Wintersportsaison und bringt die gesamte Sporthilfe-Familie zusammen: Athletinnen und Athleten, Partner, Kuratorinnen und Kuratoren sowie Mitglieder des Sporthilfe Alumni-Clubs. Die Woche steht ganz im Zeichen von Begegnung, Anerkennung und gemeinsamer Erinnerung.Höhepunkte der Woche bildeten ein exklusives Hautnah-Konzert von Popsänger Isaak, präsentiert von der Deutschen Bank, und ein Survival-Workshop mit Sänger und Extremsportler Joey Kelly, präsentiert von Generali & Deutsche Vermögensberatung.Ermöglicht wird die einzigartige Incentive- und Eventwoche durch das Engagement der Top-Partner Aldiana, Deutsche Telekom, Elite Sports Nutrition (ESN) und PwC Deutschland sowie der Partner adidas, Deutsche Bank, Generali & Deutsche Vermögensberatung. Als offizielle Ausrüster unterstützen zudem APA Brands Events Solutions, Hyrox und STICKERSTARS den Sporthilfe Club der Besten 2025._________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler sowie die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6136224