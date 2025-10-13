© Foto: Ren Junchuan - Xinhua via ZUMA WireNeue Spannungen zwischen den USA und China befeuern den Run auf Seltene Erden. Nach Trumps Zoll-Drohung schießen Arafura und Australian Strategic Materials in die Höhe - der Westen sucht fieberhaft Alternativen zu China.Seltene-Erden-Aktien schossen am Montag weltweit nach oben, nachdem neue Spannungen zwischen den USA und China über Exportkontrollen die Sorge um Versorgungsengpässe neu entfacht hatten. US-Präsident Donald Trump hatte als Reaktion auf Pekings Pläne, die Ausfuhr kritischer Metalle zu beschränken, mit massiven Zöllen auf chinesische Waren gedroht - ein Schritt, der die Märkte aufschreckte und westliche Produzenten beflügelte. Besonders stark reagierten australische …Den vollständigen Artikel lesen ...
