Zürich (ots) -localsearch erklärt in der Themenserie "Digitales 1x1 für KMU", worin sich B2B- und B2C-Marketing unterscheiden und wie KMU passende Strategien entwickeln.B2B- und B2C-Marketing prägen die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kundschaft erreichen und Geschäftsbeziehungen gestalten. Beide Ansätze folgen nicht nur eigenen Regeln, Zielsetzungen und Kommunikationswegen. Sie erfordern auch eine klare Differenzierung in der Marketingstrategie.Was ist B2B- und B2C-Marketing?B2B-Marketing (Business-to-Business) richtet sich an Unternehmen. Ziel ist der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen an Fachleute, Einkäufer oder Entscheider. Im Mittelpunkt stehen langfristige Geschäftsbeziehungen, Vertrauen und grössere Auftragsvolumen. B2C-Marketing (Business-to-Consumer) fokussiert dagegen auf Privatpersonen. Die Ansprache ist breiter und emotionaler, oft mit dem Ziel eines schnellen Kaufs oder Impulsentscheids.Die Unterschiede zwischen B2B- und B2C-Marketing zeigen sich unter anderem in- Kaufmotivation: rational und nutzenorientiert (B2B) vs. emotional, preis- oder trendgetrieben (B2C)- Entscheider: mehrere Personen und Abteilungen vs. Einzelpersonen oder Haushalte- Kaufdauer: lang und oft vertraglich gebunden vs. kurz bis mittelfristig- Inhalte: fachlich, detailliert, z.B. mit Fallstudien und Gewinn-Kosten-Rechnungen vs. kurz, visuell und emotional, z.B. Produktvideos- Kanäle: LinkedIn, E-Mail, Webinare und Fachmessen vs. Social Media, Influencer, Meta Ads oder Google ShoppingStrategien für KMU und digitale Lösungen von localsearch"Mit klar definierten Zielgruppen, abgestimmten Inhalten und messbaren Kennzahlen sowohl im B2B- als auch im B2C-Marketing können KMU erfolgreich agieren", sagt das Team von localsearch.Der etablierte Partner für alle digitalen Anliegen der Schweizer KMU unterstützt bei der Umsetzung mit seinen unterschiedlichen Online-Lösungen. So bündelt digtialONE Website, Bewertungen und Social Media zentral an einem Ort (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/). advertiseONE (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/advertiseone/) ermöglicht gezielte Werbekampagnen über Google, Bing, Copilot, Facebook, Instagram und die grössten Schweizer Marktplätze, darunter local.ch und search.ch. MyCOCKPIT vereinfacht Termin- und Kundenmanagement (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mycockpit/) und macht Websites zu aktiven Vertriebskanälen.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.