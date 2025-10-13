Die Aktie des Chipausrüsters Süss Microtec legte am Montag über zehn Prozent zu. Die Hintergründe des Kursanstiegs - und warum die Meinungen der Analysten über die Perspektiven des SDAX-Unternehmens dennoch auseinandergehen. Die Aktien von Süss Microtec haben in den vergangenen zwölf Monaten fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Hintergrund war eine schwache Nachfrage und sinkende Auftragseingänge. Doch am Montag sorgte eine positive Analysteneinschätzung für neuen Schub bei dem SDAX-Konzern. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag