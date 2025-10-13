Anzeige
Montag, 13.10.2025
Der Mann, der ein Lithium-Unternehmen im Wert von 1,2 Milliarden Dollar aufgebaut hat, ist zurück...
13.10.2025 10:33 Uhr
Bund setzt Kupon für Emission neuer Bundesschatzanweisungen auf 2%

DJ Bund setzt Kupon für Emission neuer Bundesschatzanweisungen auf 2%

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Finanzagentur hat den Kupon für neue im Dezember 2027 fällig werdende Bundesschatzanweisungen auf 2 Prozent gesetzt, wie die Bundesbank am Montag mitteilte. Zu der anstehenden Auktion wurden folgende Details bekannt: 

=== 
Auktionstag     14. Oktober 2025 
Emission      2%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 16. Dezember 2027 
Volumen       5,5 Mrd EUR 
Wertstellung    16. Oktober 2025

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 03:58 ET (07:58 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

