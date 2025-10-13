EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Augsburg, 13. Oktober 2025



Die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird vom 12. bis 13. November 2025 im The Charles Hotel - Rocco Forte in München stattfinden.



Wir freuen uns, am 13. November 2025 folgende weitere Gesellschaften begrüßen zu dürfen: Evotec SE (ISIN: DE0005664809)

K+S Aktiengesellschaft (ISIN: DE000KSAG888)

Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2) Individuelle 1on1-Meetings

Investoren und Pressevertreter können individuelle 1on1-Meetings bis zum 28. Oktober 2025 anfragen. Diese werden in der Regel am Tag des Hauptvortrags des jeweiligen Unternehmens geplant.



Sind Sie bereits zur MKK angemeldet und wünschen Gespräche mit den neu hinzugekommenen oder weiteren Unternehmen?

Zusätzliche Gespräche können Sie gerne unter folgendem Link buchen:

?? https://mkk-konferenz.de/nachmeldung-1on1s/



Anmeldung zur MKK:

Die Anmeldung für die Konferenz und die Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens 06. Oktober 2025 unter www.mkk-konferenz.de möglich.



Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Unternehmen finden Sie hier:

?? https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/



Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!



Herzliche Grüße



Jörg Grunwald

Vorstand



Kontakt für allgemeine Rückfragen:

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

GBC AG - Eventmanagement

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de



SAVE THE DATE 2026



41. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München



42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München



