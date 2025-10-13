EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Samara Asset Group p.l.c.
Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Im Zeitraum vom 06. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 wurden 48.150 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.
Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 06. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 97.000.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:
https://www.samara-ag.com
Sliema/Malta, den 13. Oktober 2025
Samara Asset Group plc
|Deutsch
|Samara Asset Group p.l.c.
|Beatrice 66 & 67, Amery Street
|SLM 1707 Sliema
|Malta
|cryptology-ag.com
2211884 13.10.2025 CET/CEST