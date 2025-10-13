Hamburg/Kopenhagen (ots) -Urlaub bleibt für die Deutschen unverzichtbar. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten planen immer mehr Menschen ihre Reisen deutlich früher. Laut der ADAC-Tourismusstudie 2025 haben 44 Prozent der Befragten ihren Haupturlaub bereits mindestens vier Monate im Voraus gebucht. Gründe dafür sind steigende Preise, begrenzte Verfügbarkeiten und der Wunsch nach verlässlicher Planung.Um diesem Trend gerecht zu werden, bietet der Ferienhausanbieter NOVASOL die Möglichkeit, Urlaubsunterkünfte für 2026 bereits jetzt mit einer Anzahlung von nur 99 Euro zu reservieren und reagiert damit auf die weiterhin hohe Nachfrage deutscher Gäste, die im europäischen Vergleich, ihren Urlaub häufig weit im Voraus planen. Die reduzierte Anzahlung ermöglicht es, bevorzugte Unterkunft frühzeitig zu sichern, ohne sich finanziell stark zu binden. Üblicherweise beträgt die Anzahlung 25 Prozent des Reisepreises.Die Teilzahlung ermöglicht es, größere Ausgaben auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Frühbucher haben zudem die größte Auswahl, von Strandhäusern über Berghütten bis zu familiengerechten Objekten. Für Familien, Reisegruppen und Haustierbesitzer schafft dies Planungssicherheit und erleichtert die Abstimmung von Terminen und individuellen Bedürfnissen.Auch die Art der Unterkunft spielt eine wichtige Rolle. Ferienhäuser bieten Privatsphäre, flexible Tagesgestaltung und ausreichend Platz für Familien oder Freundesgruppen. Viele Häuser sind zudem haustierfreundlich. Damit verbinden Ferienhausurlaube individuelle Freiheit mit planbarer Sicherheit, Eigenschaften, die besonders geschätzt werden.Darüber hinaus zeigt sich ein weiterer Vorteil des Frühbuchens: Wer schon heute weiß, wo er im nächsten Jahr Urlaub macht, kann sich deutlich länger auf die Auszeit freuen. Wie es einmal treffend formuliert wurde: "Die Vorfreude ist die schönste Freude."Für alle Buchungen gelten die regulären Stornierungsbedingungen von NOVASOL, sodass Kundinnen und Kunden die gewohnte Planungssicherheit behalten.Pressekontakt:Isabell KendziaEHRENBERG SØRENSEN KommunikationNOVASOL@ehrenbergsoerensen.comOriginal-Content von: Novasol, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16535/6136270