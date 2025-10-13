Köln (ots) -Wenn SchleFaZ pausiert, wird es nicht etwa still, sondern schön. Sehr schön sogar. Denn während die zweite Staffel der schlechtesten Filme aller Zeiten bei NITRO und auf RTL+ in eine kurze Trash-Verschnaufpause geht, haben sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten etwas ganz Besonderes für ihre treue Community ausgedacht. Dabei handelt es sich um nichts weniger als die Rückkehr der Programmansage ins deutsche Fernsehen. Eine charmante Neubelebung einer fast vergessenen TV-Tradition - frisch interpretiert von zwei filmverrückten Experten, die gutes Kino lieben und schlechtes feiern.Unter dem Label "Die schöne SchleFaZ-Pause" präsentieren die beiden ab dem 17. Oktober immer freitags um 20:15 Uhr ein filmisches Double Feature bei NITRO - bestehend aus zwei wirklich sehenswerten Titeln, die sie in ihrer gewohnt liebevollen Art mit einer persönlichen Einleitung und jeder Menge Trivia versehen. Und das gleich zweimal pro Abend, mit einer jeweils rund fünfminütigen Anmoderation vor dem Filmstart. Wie früher - nur besser angezogen.Zum Auftakt gibt's eine kleine Hommage an das kalkofeske Frühwerk "Der Wixxer" und danach direkt "Der Hexer" - also erst die Parodie, dann das (namentliche) Original. In dieser Kombination eine echte TV-Weltpremiere. Und so geht's weiter - sechs Wochen lang, jeden Freitag, doppeltes Filmglück für alle, die mal durchatmen wollen vom ganzen Wahnsinn."Die schöne SchleFaZ-Pause" im Überblick:17.10.: Der Wixxer & Der Hexer24.10.: Neues vom Wixxer & Neues vom Hexer31.10. (Achtung: Triple Feature!): Fantomas & Fantomas gegen Interpol & Fantomas bedroht die Welt07.11.: Crocodile Dundee & Crocodile Dundee 214.11.: Demolition Man & Top Secret21.11.: Vier Fäuste gegen Rio & Hector, Ritter ohne Furcht und TadelNach sechs Wochen schöner Filme folgt dann wieder richtig schöner Scheiß: Ab dem 28. November kehrt SchleFaZ zurück mit den heiß erwarteten Adventsfolgen - also weiteren filmischen Tiefpunkten, liebevoll kuratiert und gnadenlos kommentiert."Die schöne SchleFaZ-Pause" wird genau wie "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" von KALK TV unter der Regie von Jana König produziert (Produzenten Oliver Kalkofe und Jörg Strombach).Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Andreas Haider | Senior Communication Manager Multichannel, Kids & CP | T: +49 221 456-51011 | andreas.haider@rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107701/6136267