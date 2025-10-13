Mit den am 6. November anstehenden Q3-Ergebnissen befindet sich SUSS MicroTec nach einem Rekord-Halbjahr in einer Konsolidierungsphase. Der Auftragseingang dürfte sich auf dem Niveau des zweiten Quartals von rund EUR 80 Mio. stabilisieren, während die Umsätze sequenziell zurückgehen - eine Normalisierung im Einklang mit der Jahresprognose. Auch die Margen werden voraussichtlich leicht rückläufig sein, bleiben jedoch dank Kostendisziplin und erster Effizienzgewinne am neuen Standort in Taiwan insgesamt robust. Unter der Oberfläche zeigen sich erste Anzeichen einer Erholung im Speichermarkt, da Samsung, SK Hynix und AMD ihre HBM-Programme hochfahren - ein Signal für wieder anziehende Werkzeugnachfrage ab 2026. Da die Bewertung weiterhin ein zyklisches Tief widerspiegelt, sehen wir zunehmendes Potenzial für eine schrittweise Neubewertung und bekräftigen unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel von EUR 56,00, mit weiteren möglichen Katalysatoren auf dem anstehenden Capital Markets Day im November. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se





