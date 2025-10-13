MÜNCHEN/OSLO (dpa-AFX) - Acht Monate nach dem überraschenden Wechsel von Ex-Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in die norwegische Regierung gibt es weiterhin keinen konkreten Termin, wann er den Vorsitz der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) übernehmen wird. "Es bleibt unverändert mein fester Entschluss, die MSC zu leiten. Ich freue mich darauf, nun dem Stiftungsrat beizutreten und den Vorsitz zu übernehmen, sobald meine öffentliche Tätigkeit in Norwegen beendet ist", sagte Stoltenberg laut einer Mitteilung der MSC.

Seit Februar ist Stoltenberg norwegischer Finanzminister

Eigentlich hatte Stoltenberg bereits Mitte Februar den Vorsitz der MSC von seinem Vorgänger Christoph Heusgen übernehmen sollen, dann aber kurzfristig davon Abstand genommen, nachdem Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre ihn gebeten hatte, in seinem Kabinett Finanzminister zu werden. Die Regierungsumbildung war notwendig geworden, da Ende Januar die bisherige Regierungskoalition in Norwegen im Streit über die Umsetzung von EU-Verordnungen für den Energiemarkt zerbrochen war.

"Ich danke Wolfgang Ischinger und den Mitgliedern des MSC-Stiftungsrats für ihre andauernde Unterstützung und Geduld", sagte Stoltenberg. Die Aufgaben des Vorsitzenden bei der MSC werden seither von den Vize-Chefs Benedikt Franke und Rainer Rudolph übernommen. Botschafter Ischinger fungiert zudem gemäß der Satzung der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz als Vorsitzender.

Stoltenberg tritt im November auch MSC-Stiftungsrat bei

"Ich freue mich sehr, dass Jens Stoltenberg weiterhin fest entschlossen ist, Teil des MSC-Teams zu werden und den Vorsitz der Konferenz zu übernehmen, sobald sein Amt in der norwegischen Regierung endet", sagte Ischinger, der auch Präsident des MSC-Stiftungsrats ist. Die MSC habe weder sich noch Stoltenberg diesbezüglich keine Frist gesetzt. Um sich auf seine zukünftige Rolle an der Spitze der MSC vorzubereiten, werde Stoltenberg im November 2025 dem Stiftungsrat der MSC beitreten.

Die 62. Münchner Sicherheitskonferenz findet vom 13. bis 15. Februar 2026 statt. Derzeit laufen hinter den Kulissen bereits die umfangreichen Planungen für das weltweit wichtigste sicherheitspolitische Expertentreffen. Jedes Jahr reisen viele Staats- und Regierungschefs, Diplomaten, Minister und Militärs für die Konferenz in die bayerische Landeshauptstadt./had/DP/zb