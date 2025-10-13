Silber erreicht ein Rekordhoch, getrieben vom US-China-Zollstreit und Markvolatilität. Laut Analysten könnte das Edelmetall in den kommenden Jahren 100 US-Dollar erreichen. Silber erlebt eine beispiellose Rallye und kletterte erstmals über 50 US-Dollar. Am Montagmorgen notiert das Edelmetall bei rund 51 US-Dollar pro Unze, ein Plus von 2,4 Prozent. Parallel dazu stiegen die New Yorker Silber-Futures um 4,5 Prozent auf 49 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat Silber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
