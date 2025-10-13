Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche war geprägt von politischen Ereignissen, so die Analysten der Helaba.Zum Glück hätten in Frankreich eine drohende Regierungskrise und befürchtete Neuwahlen zunächst abgewendet werden können. Entsprechend seien die Risikospreads nach einem deutlichen Anstieg wieder gesunken. Hoffnungsvoll stimme das Gaza-Abkommen. Demgegenüber seien die politischen Fronten in den USA verhärtet und der Regierungsstillstand setze sich fort. Wichtige Datenveröffentlichungen, insbesondere zum Arbeitsmarkt, würden auf sich warten lassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
