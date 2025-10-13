Wien (www.anleihencheck.de) - Die nächste Woche könnte mit Blick auf anstehende Datenveröffentlichungen abermals ruhig ausfallen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die spannendsten Daten würden wohl jene sein, die nicht erscheinen würden. Der US-Shutdown halte weiter an, ein Ende sei nicht in Sicht, und somit werde die Veröffentlichung der Verbraucherpreisinflation für September sehr wahrscheinlich ausfallen. Damit würde der Federal Reserve ein weiteres wichtiges Puzzlestück für ihr nächstes Meeting Ende Oktober fehlen. Einen gewissen Anhaltspunkt könnte der Nowcast der Cleveland FED bieten - dieser deute einen Anstieg der Gesamtinflation sowie einen leichten Rückgang der Kerninflation an (p.a.-Betrachtung). Jedenfalls verweile die Inflationsdynamik weiterhin auf einem erhöhten Niveau. Auch bezüglich der US-Konjunkturdynamik könnte sich nächste Woche ein nur eingeschränktes Bild ergeben. Während die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im September ausbleiben sollten, dürften wenigstens die Daten zur Industrieproduktion erscheinen, hier werde ein marginaler monatlicher Anstieg von 0,1% erwartet. ...

