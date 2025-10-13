Nachdem die Bundesregierung eine neue E-Auto-Förderung angekündigt hat, sickern Details durch. Laut Medienberichten soll es wieder eine Kaufprämie sein, und zwar in Höhe von bis zu 4.000 Euro, aber mit deutlichen Obergrenzen beim Fahrzeugpreis und dem Einkommen des Käufers. Auch Gebrauchtwagenkäufe sollen wohl gefördert werden. Nach dem Ende 2023 abrupt gestoppten Umweltbonus für den Kauf von Elektroautos will die schwarz-rote Bundesregierung nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net