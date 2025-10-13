EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Pfandbriefbank AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Pfandbriefbank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort: https://www.pfandbriefbank.com/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort: https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Pfandbriefbank AG
|Parkring 28
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|http://www.pfandbriefbank.com
2211880 13.10.2025 CET/CEST