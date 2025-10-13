Der Berliner Softwarespezialist steht vor einem Eigentümerwechsel. Die US-Investmentgesellschaft Warburg Pincus will die PSI Software SE (ISIN: DE000A0Z1JH9) vom Kurszettel nehmen und bietet den Aktionären 45 Euro je Anteilsschein. Das klingt nach einem Deal, bei dem alle Beteiligten zufrieden sein könnten. Doch wie bei jeder großen Transaktion lohnt sich ein genauerer Blick. Satte Prämie für geduldige Anleger: Die gebotenen 45 Euro liegen deutlich über dem letzten unbeeinflussten Kurs. Konkret zahlt Warburg Pincus eine Prämie von 84 Prozent auf den Schlusskurs vom 8. Oktober. Selbst gemessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
