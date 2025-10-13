Hiscox hat einen Relaunch ihrer Haftpflichtversicherung für die ITK-Branche bekannt gegeben. Im Fokus des Upgrades steht neben einem erweiterten Antragsmodell und einer höheren Umsatzgrenze auch die Absicherung von Risiken, die mit der Nutzung und Entwicklung von KI einhergehen. Der Spezialversicherer Hiscox hat seine Haftpflichtversicherung für Unternehmen und Freelancer in der Informationstechnik- und Telekommunikationsbranche überarbeitet und erweitert. Das Produkt Net IT von Hiscox schützt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact