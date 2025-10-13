Donald Trump hat in den vergangenen 72 Stunden einmal mehr für Schlagzeilen gesorgt. Der US-Präsident äußerte sich nicht nur zum Ukraine-Krieg, sondern eröffnete auch einen neuen Zollstreit mit China - um kurz darauf wieder zurückzurudern. Und dann ist da noch der sogenannte Gaza-Deal, für den Trump sich rühmt.Vom Nahen Osten über den Atlantik bis nach Asien - mit seinen diplomatischen Manövern und Drohungen hält Trump die Märkte in Atmen.Während Trump seinen Gaza-Deal als Durchbruch feiert - obwohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär