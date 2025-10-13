Es ist wieder so weit: In den USA startet die Berichtssaison für das dritte Quartal. Morgen ist dabei unter anderem Branchenschwergewicht JPMorgan an der Reihe. Das vorherrschende unsichere Umfeld macht es besonders spannend, wie das operative Geschäft gelaufen ist. Auch charttechnisch steht die Aktie an einer Weggabelung.In den vergangenen Tagen ist die Notierung der Aktie vom Jahreshoch bei 314,53 Dollar zurückgekommen und testet aktuell von oben die 50-Tage-Linie. Wird diese bei 300,11 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär