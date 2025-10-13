Nach den kräftigen Verlusten zum Wochenschluss zeigt sich an der Wall Street zu Wochenbeginn eine deutliche Erholung. Die US-Futures zogen am Montagmorgen spürbar an: Der S&P 500-Future legte um ca. 1,5 % zu, der Nasdaq 100 gewann knapp 1,8 % und der Dow-Jones-Future stieg um etwa 1 %.
Nachdem Trump Peking zuletzt als "sehr feindselig" bezeichnet und neue Zölle angedroht hatte, schlug er am Sonntag mildere Töne an. Auf der Plattform X schrieb er, "es wird alles gut", und nannte Chinas Staatspräsident Xi Jinping einen "hoch angesehenen Mann". Beide Seiten wollten wirtschaftlichen Schaden vermeiden, betonte Trump.
Nachdem Trump Peking zuletzt als "sehr feindselig" bezeichnet und neue Zölle angedroht hatte, schlug er am Sonntag mildere Töne an. Auf der Plattform X schrieb er, "es wird alles gut", und nannte Chinas Staatspräsident Xi Jinping einen "hoch angesehenen Mann". Beide Seiten wollten wirtschaftlichen Schaden vermeiden, betonte Trump.
© 2025 Bernecker Börsenbriefe