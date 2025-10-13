Nissan North America hat eine Rückrufaktion für 19.077 Nissan Leaf der Baujahre 2021-2022 gestartet. Die Akkus könnten bei DC-Ladevorgängen überhitzen. Die Händler werden die Batteriesoftware aktualisieren. Betroffen sind Fahrzeuge, die zwischen dem 3. November 2020 und dem 23. Mai 2022 im Nissan-Montagewerk in Smyrna gebaut wurden - und auch nur jene Exemplare, die über den "Level 3"-Schnellladeanschluss verfügen. Als Level 3 werden in den USA Schnellladevorgänge, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
