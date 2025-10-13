© Foto: Jakub Porzycki - picture allianceNach dem massiven Krypto-Abverkauf infolge vom US-China-Zollkonflikts starten Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. mit einer deutlichen Erholung in die Woche.Nach einem der heftigsten Kursstürze in der Geschichte des Kryptomarktes zeigen sich am Montagmorgen deutliche Erholungstendenzen. Bitcoin, Ethereum und zahlreiche Altcoins konnten nach den massiven Verlusten vom Freitag wieder spürbar zulegen. Auslöser des beispiellosen Crashs war die überraschende Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, geplante Gespräche mit Chinas Staatschef Xi Jinping abzusagen und stattdessen eine "massive Erhöhung" der Zölle auf chinesische Importe anzuordnen. Historischer Einbruch - und ein Rekord an Liquidationen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE