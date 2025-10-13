© Foto: Stringer - HPICNeue Panik bei Anlegern: Nach einem brennenden Xiaomi-SU7 in Chengdu rauscht die Aktie in Hongkong in die Tiefe. Chinas Behörden sprechen zunächst von Trunkenheit am Steuer, aber Zweifel bleiben.Der Kurs des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi ist am Montag in Hongkong um bis zu 8,7 Prozent eingebrochen, nachdem in chinesischen sozialen Medien Videos eines brennenden Elektroautos des Modells SU7 kursierten. Laut örtlicher Polizei in Chengdu starb ein 31-jähriger Mann, der vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, als das Fahrzeug nach einer Kollision in Brand geriet. Nach Angaben der Behörden durchbrach der Wagen einen Mittelstreifen und ging in Flammen auf. Umstehende versuchten …Den vollständigen Artikel lesen ...
