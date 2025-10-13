Beim Cybersicherheitsunternehmen Perseus steht ein Wechsel in der Unternehmensführung an. Gerrit Knichwitz verlässt das Unternehmen zum Jahresende und übergibt an den neuen Geschäftsführer, Sören Brokamp. Brokamp ist bereits seit Oktober in seiner neuen Position. Perseus Technologies hat einen Wechsel in seiner Unternehmensführung verkündet. Der bisherige Geschäftsführer Gerrit Knichwitz nimmt zum Jahresende seinen Hut. Seine Nachfolge tritt Sören Brokamp an, der bereits seit Oktober im Amt ist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
