Die Koalition beschließt die Aktivrente mit 2.000-Euro steuerlichem Freibetrag für Weiterarbeit im Ruhestand. Frühstart-Rente und Riester-Reform sollen kommen. Den Beschlüssen folgen Einwände von Versicherungsvermittlerverbänden und zehn Thesen zur Altersvorsorgereform. Ein Prestigeprojekt der Union ist seit vergangener Woche so gut wie durch: Die schwarz-rote Koalition hat sich auf die Einführung der Aktivrente geeinigt. Mit einem steuerlichen Freibetrag von 2.000 Euro pro Monat soll ein Anreiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact