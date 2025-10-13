Leverkusen (ots) -Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 hat der Verwaltungsrat der Pronova BKK Stefan Amendt zum neuen Alleinvorstand der Krankenkasse bestellt. Der ausgewiesene Branchenexperte bringt über 23 Jahre Erfahrung in der Gesetzlichen Krankenversicherung mit und steht für Kontinuität, Modernisierung und neue Impulse."Mit Stefan Amendt gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit, die unsere Krankenkasse auch in diesen herausfordernden Zeiten des Gesundheitssystems mit strategischem Weitblick sowie einem klaren Fokus auf Kundennähe, Digitalisierung und Versorgungsleistungen in die Zukunft führen wird", so Dr. Axel Bode und Thomas de Win, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Pronova BKK.Stefan Amendt verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Gesetzlichen Krankenversicherung und war in verschiedenen Leitungspositionen tätig - sowohl in strategischen als auch operativen Führungsfunktionen. "Ich danke für das Vertrauen, das mir insbesondere vom Verwaltungsrat entgegengebracht wird. Ich freue mich darauf, frische Impulse einzubringen und gemeinsam die Zukunft der Pronova BKK zu gestalten. Mir ist wichtig, dass wir Prozesse noch einfacher und digitaler machen und unsere Kasse noch konsequenter auf die Bedürfnisse der Versicherten ausrichten. Verlässlicher Service, persönliche Beratung und Qualität in der Versorgung bleiben dabei die Grundpfeiler unserer Arbeit, die die Pronova BKK auszeichnen", so der zukünftige Vorstand der Pronova BKK. Bereits seit dem 1. September ist Stefan Amendt bei der Pronova BKK tätig und wird zum 1. Januar 2026 das Vorstandsamt übernehmen: "In meinen ersten Wochen konnte ich schon gute Einblicke in das Unternehmen und Prozesse gewinnen sowie viele Mitarbeitende kennenlernen. Für das herzliche Willkommen möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken."Zum Ende des Jahres verabschiedet sich die Pronova BKK vom bisherigen Vorstand Lutz Kaiser, der die Kasse über 22 Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Pronova BKK bundesweit zu einer verlässlichen Gesundheitspartnerin für Versicherte, Arbeitgebende und Leistungserbringende. "Ich gratuliere meinem Nachfolger Stefan Amendt herzlich und wünsche ihm viel Erfolg für die Zukunft! Meine Arbeit als Vorstand mit einem engagierten Team war für mich eine bereichernde Aufgabe. Ich blicke mit Dankbarkeit und auch mit Stolz auf das gemeinsam Erreichte zurück und freue mich, die Verantwortung an einen Branchenspezialisten zu übergeben", sagt Lutz Kaiser."Der Verwaltungsrat und die gesamte Belegschaft danken Lutz Kaiser für 41 Berufsjahre, davon insgesamt 22 als Vorstand bei der Pronova BKK und ihren Vorläuferkassen, sein langjähriges Engagement, seinen Innovationsgeist und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns", ergänzen Dr. Axel Bode und Thomas de Win zu Lutz Kaisers bevorstehendem Ausscheiden.Pressekontakt:Talena ZatriebTel. 0214 32296-3461presse@pronovabkk.deOriginal-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119123/6136508