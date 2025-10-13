Die Gen Z arbeitet so viel wie seit Jahrzehnten nicht. Trotzdem kündigt fast die Hälfte innerhalb von sechs Monaten. Zeit, mit Vorurteilen aufzuräumen und Benefits neu zu denken. 76 Prozent Erwerbsquote - die Arbeitsmarktbeteiligung der 20- bis 24-Jährigen ist so hoch wie seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr. Das zeigen brandneue Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vom Februar 2025. Die Generation Z arbeitet mehr als frühere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
