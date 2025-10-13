Outcrop Silver: Currently Drilling to Increase Very High-Grade Silver Resource in Colombia
|0,253
|0,264
|13:16
|0,247
|0,263
|11:40
|Aktuelle Nachrichten
|12:46
|Sa
|Outcrop Silver & Gold Corp: Outcrop Silver 65.78-million-share prospectus offering
|03.10.
|Outcrop Silver & Gold Corp: Outcrop Silver closes $23.02-million private placement
|03.10.
|Outcrop Silver informiert über den Abschluss einer öffentlichen 23-Mio.-$-Platzierung mit Jupiter Asset Management und Eric Sprott als Lead-Investoren, bei der die Überzuteilungsoption zur Gänze ausgeübt wurde
Vancouver, British Columbia, 3. Oktober 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver...
Vancouver, British Columbia, 3. Oktober 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver...
|03.10.
|Outcrop Silver & Gold Corporation: Outcrop Silver Announces Closing of $23 Million Public Offering, Including Full Exercise of the Over-Allotment Option, Led by Investment from Jupiter Asset Management and Eric Sprott
VANCOUVER, British Columbia, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV:OCG, OTCQX:OCGSF...
|OUTCROP SILVER & GOLD CORPORATION
|0,258
|+13,16 %