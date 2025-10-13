© Foto: Kobe Li - Nexpher via ZUMA Press Wire

China baut und nutzt mehr Roboter als jedes andere Land. Morgan Stanley sieht in Inovance und Geekplus zwei Gewinner des Megatrends.China baut seine Vormachtstellung in der globalen Robotik weiter aus. Laut einem Bericht von Morgan Stanley profitiert vor allem die chinesische Industrie von dieser Entwicklung. Die Analysten sehen zwei chinesische Unternehmen, Inovance und Geekplus, als klare Gewinner des Trends. Hintergrund der Analyse ist der Jahresbericht der International Federation of Robotics. Er zeigte, dass China im Jahr 2024 eine Rekordzahl von 295.000 Industrierobotern installiert hat - mehr als jedes andere Land der Welt. Zum ersten Mal übertrafen dabei chinesische Hersteller ihre …