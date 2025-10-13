Vom Auffinden von Asteroiden bis zur Suche nach Planet 9 -Â die Nasa bietet interessierten Bürger:innen die Möglichkeit, sich an solchen Projekten zu beteiligen. Einige davon richten sich speziell an deutschsprachige Forschungsfans. Ob wegen mangelnder finanzieller Ausstattung oder dem Wunsch der Wissensvermittlung und Einbindung von Bürger:innen -Â sogenannte Citizen-Science-Projekte haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Das liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n