Jefferies hat Infineon auf "Buy" belassen und das Kursziel auf 48 Euro bestätigt. Top-Analysten erwarten eine gedämpfte Auftragslage bei EU-Halbleiterfirmen im 3. Quartal, aber auch Chancen im Bereich Quantencomputing.Laut Jefferies-Analyst Janardan Menon seien die Prognosen für 2026 trotz des KI-Hypes unsicher, sodass ein starker Kursaufschwung nicht zwangsläufig folgt. Für ihn bleibt zudem STMicroelectronics die bevorzugte Aktie im Sektor. Parallel dazu setzt auch die Bank of America auf Kursbeständigkeit und führt Infineon auf "Buy" - mit Blick auf bislang wenig beachtete Chancen im Bereich Quantencomputing. Die Bank hebt hervor, dass Teile des Quantenbereichs bei Marktteilnehmern noch …Den vollständigen Artikel lesen ...
