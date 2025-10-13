Um fast 35 Prozent geht es am Montag mit PSI Software nach oben. Der Technologie-Investor Warburg Pincus will das Berliner Unternehmen für 706 Millionen Euro kaufen. 45 Euro pro PSI-Aktie bietet die Beteiligungsfirma. Das bedeutet 80 Prozent Aufschlag gegenüber dem Aktienkurs von letztem Donnerstag, bevor die Meldung der Nachrichtenagentur Reuters über den laufenden Bieterprozess die Runde machte. Gegenüber dem unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate beläuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
