China zieht die Schrauben bei den Subventionen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben an. Ab 2026 gelten strengere Effizienz-Vorgaben für Plug-in-Hybride und reine Elektroautos. Nur Modelle mit mehr als 100 Kilometern rein elektrischer Reichweite und niedrigerem Energieverbrauch profitieren weiterhin von Steuervergünstigungen. NEVs (New Energy Vehicles) machen in China inzwischen knapp die Hälfte aller Neuwagenverkäufe aus - Tendenz stark steigend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
