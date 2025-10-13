© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-EAm Freitag ließ US-Präsident Donald Trump mit seinen Zolldrohungen gegen China die Märkte wieder ordentlich zittern. Das hatte auch Auswirkungen auf den chinesischen Markt.Analysten der Citigroup empfehlen US-Renditetitel als sicherere Anlage, da die von künstlicher Intelligenz getriebene Hausse an den chinesischen Börsen nun durch die Gefahr höherer US-Zölle bedroht wird. Experten von JPMorgan Chase raten zum Kauf von Bankaktien mit soliden Ergebnissen und verlässlicher Dividendenhistorie. Chinesische Aktien rutschten am Montag kräftig ab. Der Handelsstreit rückte am Freitag wieder in den Vordergrund: US-Präsident Donald Trump hatte damit gedroht, zusätzliche Zölle von 100 Prozent auf …Den vollständigen Artikel lesen ...
