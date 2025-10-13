Datassential, die führende intelligente globale Plattform für Lebensmittel und Getränke, hat Pascal Hartwig zum General Manager of EMEA ernannt.

Die Expansion ist Teil der derzeitigen Strategie von Datassential, die Zukunft der Intelligence für Lebensmittel und Getränke durch eine einzige Plattform zu prägen. Diese zeichnet sich durch Reichweite, Schnelligkeit und Präzision aus und wendet sich an jede Art von Kunde, wie Betreiber, Hersteller, Distributoren und Lieferanten. Hartwig's Ernennung ist ein wichtiger Schritt, um Datassential als anerkannte Quelle der Wahrheit in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu etablieren zur Ausweitung der globalen Aktivitäten, nachdem das Unternehmen den nordamerikanischen Markt erfolgreich erobert hat.

Pascal war vorher der Chief Product Officer bei BeZero Carbon und er hatte Führungspositionen bei S&P Global Market Intelligence inne. Während seiner Laufbahn hat Pascal Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Datenverarbeitung, Produktinnovation und Kundendienst gesammelt.

"Pascal's Ernennung spiegelt Datassential's Engagement für die globale Branche für Lebensmittel und Getränke wider," sagte Jim Emling, CEO von Datassential. "Dank Pascal werden wir unsere internationale Strategie beschleunigt umsetzen Die Unternehmen in der Region haben nun Zugang zu den gleichen transformativen Daten, die viele Kunden in den USA so erfolgreich gemacht haben."

Pascal wird verantwortlich sein für Datassential's Expansion in EMEA, was sowohl die Strategie als auch die operative Umsetzung betrifft. Ziel ist es, im europäischen Markt erstklassige Intelligence-Lösungen für Lebensmittel und Getränke bereitzustellen.

"Datassential hat eine einzigartige Plattform errichtet, die Daten zu Lebensmitteln und Getränken in umsetzbare Empfehlungen für den Verkauf umwandelt: aufgezeigt werden Lücken im Bedarf sowie hochwertige Konten und Pipeline sowie Umsatz werden beschleunigt," sagte Hartwig. "Ich freue mich darauf, die Expansion des Unternehmens in EMEA zu leiten. Ich werde Marken und Betreibern in der Region dabei helfen, schneller auf den Markt zu kommen, den Vertriebszyklus zu verkürzen und neue Wachstumschancen wahrzunehmen."

Neben der Ausweitung der Führungsmannschaft hat Datassential Top Chains in Europe herausgegeben der erste Bericht mit einem Ranking der 75 größten Foodservice-Ketten in Frankreich, dem UK, Spanien, Deutschland und Italien. Sie erhalten eine Kopie hier.

Über Datassential

Datassential ist seit 2001 der bevorzugte Partner in der Lebensmittel- und Getränkebranche, wenn es um Daten und Intelligence geht. Das Unternehmen hilft Marken, smarte Entscheidungen zu treffen. Nach der Übernahme von Brizo FoodMetrics bietet Datassential nun die größte und umfassendste Lösung für Sales Intelligence im Bereich Foodservice.

Mehr als 90 der bekanntesten Lebensmittelhersteller vertrauen auf Datassential, um die Nase vorn zu halten, darunter: Danone, France Boissons, Pernod Ricard, Bacardi, Red Bull, Lactalis Italia, Vandemoortele Europe und Sysco.

