Der Kurs der Kryptowährung XRP ist in den vergangenen Tagen zeitweise um -50% eingebrochen. Doch wie geht es nach dem historischen Absturz weiter? Und was bewegt die Kryptowährung jetzt? Crash durch Trump Am Freitag gab es einen echten Schock für XRP-Investoren. Nachdem Donald Trump am Freitag gegen China gepoltert und den Handelskrieg scheinbar zunächst in eine neue Runde geschickt hatte, stürzt der Kurs der Kryptowährung je nach Börse um teilweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de