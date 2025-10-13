© Foto: UnsplashDer S&P 500 startet mit Rückenwind in die Berichtssaison. Analysten erwarten laut FactSet ein Gewinnplus von 8 Prozent - das 9. Wachstumsquartal in Folge. Tech und Finanzen treiben den Boom.Die Gewinnsaison für das dritte Quartal 2025 startet mit ungewöhnlich viel Optimismus. Analysten und Unternehmen zeigen sich laut Daten von FactSet deutlich zuversichtlicher als in früheren Jahren. Sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzprognosen für den S&P 500 liegen über den Erwartungen vom Quartalsbeginn. Laut FactSet haben die Analysten ihre Gewinnschätzungen für den Index zwischen dem 30. Juni und dem 30. September leicht um 0,1 Prozent angehoben. Das ist bemerkenswert, denn üblicherweise werden …Den vollständigen Artikel lesen ...
